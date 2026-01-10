Toro, tutti sotto esame. La Stampa: "Prova d’appello con la Dea ma sul mercato sarà rivoluzione"
TUTTO mercato WEB
"Toro, tutti sotto esame" scrive La Stampa in edicola quest'oggi. Prova d’appello a Bergamo ma sul mercato è in arrivo la rivoluzione targata Petrachi. Cairo: "Cerchiamo giovani di qualità". L’ultima idea è Callum Olusesi del Tottenham, classe 2007.
"Sale la pressione nel Torino, anche se la classifica in questo momento non concede voli pindarici, ma fotografa un’altra realtà. Lo spazio per gli errori è finito dopo l’ennesima fregatura confezionata dai granata", sottolinea il quotidiano.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Capello: "Milan, la difficoltà è nella continuità di gioco. L'Inter la più attrezzata della Serie A"
Serie B
Serie C
Serie C, prosegue la 21ª giornata: per il Trapani sfida da playout col Latina. Il programma completo
Pronostici
Calcio femminile