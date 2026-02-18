Juventus, accertamenti terminati per Bremer. Atteso a breve il responso dei test
Gleison Bremer ha lasciato da pochi minuti il J Medical, dopo essersi sottoposto agli accertamenti per il problema ai flessori accusato nella serata di ieri a Istanbul, durante il primo tempo della sfida tra il Galatasaray e la Juventus terminata poi 5-2 in favore dei turchi. Il brasiliano ha dovuto abbandonare il campo, sostituito da Gatti, sul parziale di 1-2 in favore della Juve, con Luciano Spalletti che spera possa essere niente di grave e di poterlo avere a disposizione il prima possibile.
Nelle prossime ore arriveranno i primi aggiornamenti che faranno luce sull'infortunio del difensore, con l'obiettivo che resta comunque quello di recuperarlo già per la gara contro il Como in programma per sabato pomeriggio, o al massimo per il ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray in programma per mercoledì prossimo alle 21 all'Allianz Stadium, quando la Juventus andrà alla ricerca dell'impresa per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.