Tresoldi ride ancora: compra la sua prima pagina dopo la tripletta e il 4-1 all'Inter

"Opera da Tresoldi". È la prima pagina odierna dedicata dal Corriere dello Sport dopo lo scivolone doloroso (3-4) dell'Inter con il Bruges in Champions League ieri sera. Un souvenir - con una foto di Lautaro sconfortato sullo sfondo - che Nicoló Tresoldi non si è lasciato sfuggire prima di rientrare in Belgio con il resto della squadra, dopo aver firmato una tripletta d'autore ai danni dei nerazzurri, in compagnia di Romeo Vermant sul tabellino dei marcatori.

Proprio loro

Insieme i due mattatori dell'Inter sono stati immortalati in attesa all'aeroporto di Milano Malpensa, prima di imbarcarsi sul volo diretto a casa, proprio dal Bruges: i due protagonisti della magica serata di San Siro "paparazzati" (come nella foto di seguito) con un sorriso smagliante, divertiti e al tempo stesso euforici per aver battuto i campioni d'Italia in carica a casa loro. Una foto che ha fatto rapidamente il giro del web, con Tresoldi e Vermant intenti a sfogliare il giornale.

Chicca in più

Ma non finisce qui. Tresoldi, tra l'altro, portava con sé anche il pallone della partita che ha ritirato come ricordo ieri per i tre gol rifilati all'Inter. Come tradizione vuole, chi segna una tripletta ha diritto a portare a casa la palla della gara, facendolo autografare da tutti i compagni di squadra. E così è stato anche in casa Bruges.