Terza sconfitta in quattro gare di Champions per il Napoli, travolto 4-1 dal Porto

Niente da fare per il Napoli, anche la quarta partita di Fase Campionato in questa Champions League va in archivio con una sconfitta. È la terza, in un cammino europeo che rischia di farsi impossibile da risalire per gli azzurri, ora al 27° posto della classifica. Al Do Dragao è il Porto a festeggiare, imponendosi con un netto 4-1: più dei playoff, in ogni caso, sarà difficile poter sperare.

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Le parole post-gara di Allegri

Max Allegri nella sua analisi del post-partita ricorre alla sua proverbiale 'calma'. E vede il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo sbagliato due palle inattive ma fino al 70' abbiamo fatto una buona prima partita e non credevo che avremmo giocato così bene il primo tempo. In quelle situazione li saliamo dritti per dritti e prendiamo queste infilate". Non sembra d'accordissimo con lui l'autore dell'unico gol partenopeo a Porto, lo scozzese McTominay: "Dobbiamo giocare meglio in entrambe le aree, non possiamo continuare così. Abbiamo perso 4-1, è chiaro sia arrabbiato. Abbiamo tanti infortuni, ma non può essere una scusa anche se gli stessi giocatori scendono sempre in campo".

Il commento a caldo di Farioli

Dall'altra parte, c'è un altro italiano e lui esulta. È Francesco Farioli, allenatore del Porto: "Siamo partiti forte, tanto che abbiamo avuto tante occasioni sin dall'inizio. Abbiamo poi sbloccato la gara su palla inattiva a avuto parecchie situazioni che potevano indirizzare il confronto, ma aver concesso 6-7 minuti a una squadra forte come il Napoli ci ha puniti subito, il gol subito poteva tagliarci le gambe ma la reazione del secondo tempo è stata fantastica sotto tanti punti di vista".