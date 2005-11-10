La Roma a gennaio prenderà un esterno: nuovo assalto a Gittens, e occhio a Kvernadze

La Roma ha dimostrato di poter competere con le grandi d’Europa, ma continua a soffrire quando le energie calano. Contro Real Madrid e Manchester United, così come in campionato, la squadra di Gasperini ha mostrato due volti: brillante e aggressiva nel primo tempo, più vulnerabile nella ripresa. Il calcio intenso del tecnico ex Atalanta, basato su pressing alto e duelli a tutto campo, richiede però una rosa profonda. Ed è proprio nelle alternative che la squadra allestita in estate continua a mostrare qualche limite, aggravato dai numerosi infortuni.

Serve un esterno offensivo: la lista di D'Amico

Il mercato di gennaio diventa quindi un passaggio fondamentale. La priorità individuata dalla dirigenza, con Tony D'Amico al lavoro, è individuare un esterno offensivo in grado di garantire imprevedibilità e freschezza alla manovra. Tra i nomi seguiti figurano Jamie Gittens del Chelsea, Endrick del Real Madrid, Jamie Leweling dello Stoccarda e Giogi Kvernadze del Frosinone. L'idea è replicare un'operazione simile a quella che ha portato Malen nella Capitale lo scorso inverno, privilegiando una formula sostenibile, possibilmente il prestito. In particolare, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, quello del talento in forza ai Blues è un pro­filo che piace e che era stato già inse­guito nella ses­sione estiva.

Potrebbe muoversi qualcosa anche a centrocampo

Non è escluso, inoltre, un intervento in mezzo al campo, con un centrocampista dinamico e dotato di qualità tecniche. I numeri, del resto, fotografano un'urgenza ben precisa: otto delle dieci reti incassate in campionato sono arrivate nel secondo tempo, mentre le rimonte subite hanno già lasciato il segno. Servono alternative per cambiare passo quando i titolari rallentano.