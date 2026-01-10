Udinese e Pisa si divertono e finiscono in parità: al BluEnergy Stadium è 2-2

Finisce in parità Udinese-Pisa, partita che ha aperto la 20^ giornata insieme a Como-Bologna. Una sfida divertente e ricca di emozioni quella andata in scena al BluEnergy Stadium, che alla fine regala un punto ciascuno alle due contendenti.

Nel primo tempo inizia benissimo il Pisa, che tiene in mano il pallino del gioco e trova anche il meritato vantaggio con Matteo Tramoni dopo 13 minuti: l'attaccante toscano è bravissimo a ricevere da Aebischer, convergere verso l'area e spedire il pallone all'incrocio dei pali della porta difesa da Okoye. Il gol incassato sveglia però l'Udinese, che pochi minuti dopo trova il pari immediato: minuto 19, sull'angolo di Zaniolo irrompe Christian Kabasele che di testa segna l'1-1. Il primo tempo si chiude con il vantaggio friulano: Ekkelenkamp viene steso da Leris, Keinan Davis si presenta sul dischetto e segna il momentaneo 2-1.

Nella ripresa il Pisa ha voglia di trovare il pari e magari pure di vincerla: i cambi di Gilardino danno nuova energia e al 67' Henrik Meister è bravissimo a sfruttare una ribattuta e a segnare il 2-2. L'attaccante è caldissimo e pochi minuti dopo colpisce anche un palo, col forcing finale che non porta ad ulteriori sussulti. E dopo un abbondante recupero, la sfida fra Udinese e Pisa finisce 2-2.