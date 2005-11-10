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Udinese, Karlstrom: "Prendiamo gol troppo facilmente"Live TMW
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Davide Marchiol
Davide Marchiol
Oggi alle 20:47Serie A
autore Davide Marchiol
31.10.2026 20:47Serie A
Jesper Karlstrom commenta nella conferenza stampa post partita il risultato della decima giornata di Serie A tra Udinese e Roma.
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20.30 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Jesper Karlstrom, giocatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro la Roma nella decima giornata di Serie A.
20.45 - Inizia la conferenza stampa.
Cosa vi sta succedendo a livello mentale?
"Siamo delusi, questo è certo. Difficile spiegare perché siamo così sensibili a qualunque errore in questo momento. Prendiamo gol troppo facilmente, la sensazione prima della partita era buona. La sensazione è di essere forti, però dopo un 2-5 non si può dire, dobbiamo lavorare insieme per fare meglio. Il momento è molto difficile".
20:47 - Finisce la conferenza stampa.
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