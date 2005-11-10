Udinese, Karlstrom: "Prendiamo gol troppo facilmente"

20.30 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Jesper Karlstrom, giocatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro la Roma nella decima giornata di Serie A.

20.45 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa vi sta succedendo a livello mentale?

"Siamo delusi, questo è certo. Difficile spiegare perché siamo così sensibili a qualunque errore in questo momento. Prendiamo gol troppo facilmente, la sensazione prima della partita era buona. La sensazione è di essere forti, però dopo un 2-5 non si può dire, dobbiamo lavorare insieme per fare meglio. Il momento è molto difficile".

20:47 - Finisce la conferenza stampa.