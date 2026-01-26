Udinese, Miller alla ribalta e ancora titolare a Verona: "Era quello che volevo"
Il centrocampista dell'Udinese, Lennon Miller, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l'Udinese al Bentegodi. Di seguito le sue dichiarazioni.
Sei titolare ora, come ti senti?
"Una cosa buona, era una cosa che volevo, fare più minuti, meglio ancora se dall'inizio. Voglio solo aiutare la squadra il più possibile a vincere quante più partite possiamo".
