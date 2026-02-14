Il Lens fa la voce grossa: sorpasso in vetta al PSG con Thauvin-gol, 5-0 al Paris FC
Il Lens fa sul serio? Quando siamo giunti alla 22esima giornata su 34 da giocare, sembra proprio di sì. Dopo l'inaspettata sconfitta del Paris Saint-Germain di ieri, caduto 3-1 contro il Rennes, la squadra di Pierre Sage ha superato 5-0 a domicilio l'altra squadra della Capitale francese, il Paris FC, volando in vetta.
Di Said la doppietta che ha aperto la gara fra il 24' ed il 38' del primo tempo. Nella ripresa l'ex Udinese Thauvin ha siglato la rete della sicurezza su calcio di rigore, al 58'. Nel finale poi, altra doppietta: Rayan Fofana a segno al 90' ed al 95'. Il Lens supera così il PSG di un punto ed ora comanda la classifica in Ligue 1.
Il programma completo della 22^ giornata della Ligue 1 francese.
Venerdì 13 febbraio:
Rennes-PSG 3-1
Monaco-Nantes 3-1
Sabato 14 febbraio:
Marsiglia-Strasburgo 2-2
Lille-Brest 1-1
Paris FC-Lens 0-5
Domenica 15 febbraio:
Le Havre-Tolosa
Lorient-Angers
Metz-Auxerre
Lione-Nizza
La classifica in Ligue 1
1. Lens – 52 (22)
2. PSG – 51 punti (22 partite giocate)
3. Lione – 42 (21)
4. Olympique Marsiglia – 40 (22)
5. Rennes – 34 (22)
6. Lilla – 34 (22)
7. Monaco – 31 (22)
8. Racing Strasburgo – 31 (22)
9. Tolosa – 30 (21)
10. Angers – 29 (21)
11. Lorient – 28 (21)
12. Brest – 27 (22)
13. Le Havre – 23 (21)
14. Nizza – 23 (21)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 14 (21)
17. Nantes – 14 (22)
18. Metz – 13 (21)