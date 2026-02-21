Udinese, cambio modulo per ritrovare equilibrio. Il Messaggero Veneto: "Ritorno al futuro"

Kosta Runjaic pensa a un “ritorno al futuro” per rialzare l’Udinese dopo il ko con il Sassuolo. In vista della trasferta di Bologna, il tecnico valuta il passaggio al 3-5-2 per garantire maggiore copertura sulle fasce, punto debole emerso nell’ultimo turno. Con il 4-3-3 di Italiano e gli esterni offensivi Orsolini e Rowe, servirà una squadra più compatta.

L’idea è rispolverare Ehizibue a destra, più affidabile in fase difensiva, con Zemura quinto a sinistra. Restano dubbi su Solet, fermo per un problema all’adduttore: se non recupererà, Bertola è favorito, con Kabasele e Kristensen a completare la linea. In mezzo possibile ritorno all’assetto con Ekkelenkamp e Atta mezzali ai lati di Karlstrom.

Davanti, accanto a Zaniolo, Buksa appare in vantaggio su Bayo, anche in vista del rientro di Davis. Il tema, però, è anche mentale: l’Udinese è tra le squadre che subiscono più gol tra il 46’ e il 60’. A Bologna servirà restare “connessi” fin dal rientro in campo, evitando quei black-out che sono già costati caro.