Udinese, Runjaic su Davis e Zaniolo: "Sono carichi, ma sul minutaggio..."

Prima della sfida tra Udinese e Roma, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Kosta Runjaic: "Per noi è una grande sfida. Se riusciamo a dare il 100% diventa un ottimo test per noi, per ottenere un risultato positivo e per prenderci qualcosa questa sera. Vorremmo cercare di non cambiare troppo il nostro stile di gioco: la soluzione diretta verso Davis non è da escludere, ma dobbiamo essere bravi a bilanciare le due fasi perché poi la Roma aggredisce in maniera importante, nei duelli e nell'uno contro uno".

Come stanno Davis e Zaniolo?

"Dobbiamo cercare di arrivare con qualità e di lavorare con i giocatori che abbiamo a disposizione: Zaniolo e Davis sono fondamentali, si sono allenati poco con noi ma non deve essere una scusa. Sono entrambi carichi per questa sfida, non so quanto minutaggio avranno".