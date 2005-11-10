Roma incontenibile: arriva il terzo gol di Malen. E' 3-0 contro l'Udinese
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Andrea Piras
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Oggi alle 18:35Serie A
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31.10.2026 18:35Serie A
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Solo la Roma in campo a Udine. La squadra di Gasperini cala il tris contro l'Udinese grazie a Soulé che in area serve Donyell Malen, abile a rimediare all'errore precedente e a superare Okoye.
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