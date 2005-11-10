Milan-Inter, le probabili formazioni: Hutchinson dal 1', ballottaggio Carlos Augusto-Dimarco

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Inter:

Come arriva il Milan

Rabiot, Gila e Moreira saranno disponibili per la sfida contro l'Inter, giocando dal primo minuto: Gila riprenderà il suo posto da terzino destro ibrido al posto dell'infortunato Tomori, Rabiot giocherà a centrocampo e Diego Moreira tornerà sulla fascia, probabilmente quella sinistra dove si sente più a suo agio. Completeranno la difesa De Winter, Pavlovic e uno tra Bartesaghi ed Estupinan da terzino sinistro. Modric, dopo i 45 minuti di riposo contro il Bologna, tornerà in mediana dal primo minuto, così come Pulisic da trequartista. Confermata la titolarità per Hutchinson, tra i più positivi mercoledì, e Goncalo Ramos, ancora alla ricerca di continuità sotto porta. Chiede spazio anche Cisse: non è escluso che possa essere lui uno dei titolari a sorpresa. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva l'Inter

Nella notte di Halloween San Siro si prepara a vivere un derby da brividi. Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia in una sfida che promette spettacolo ed emozioni. La squadra di Cristian Chivu arriva alla stracittadina con la voglia di confermare il momento positivo e conquistare una vittoria pesante, soprattutto perché la scorsa stagione i nerazzurri non sono riusciti a battere i cugini nei due derby disputati in Serie A. Una serata ad alta tensione nella quale Chivu sembra orientato a confermare gran parte dell'undici titolare, con qualche dubbio a sinistra. Tra i pali torna Josep Martinez dopo 180 minuti a riposo, mentre in difesa spazio al terzetto composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulla fascia destra dovrebbe agire Diouf, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio: Carlos Augusto arriva da un momento di forma strabiliante e si candida con forza per una maglia da titolare, ma Dimarco resta un'opzione importante. In mezzo al campo è pronto Barella, con Calhanoglu in regia e Zielinski a sinistra anche se Mkhitaryan e Sucic sono pronti a insidiarlo. In attacco si rivede Thuram costretto agli straordinari insieme a Pio Esposito, recuperato dopo i problemi causati dall'influenza. (da Milano, Marta Bonfiglio)