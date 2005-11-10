Al 45' la decide Dorval: Catanzaro avanti 1-0 sul Padova all'intervallo
Daniele Najjar
Termina il primo tempo allo stadio Ceravolo: al 45' il Catanzaro di Mignani è avanti 1-0 sul Padova grazie alla rete siglata da Dorval al 28', abile ad approfittare di una situazione in mischia sugli sviluppi di un calcio piazzato.
Il parziale:
Catanzaro-Padova 1-0
27' Dorval (C)
Programma del turno
Di seguito il programma del turno:
SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Cremonese-Benevento 2-0
44' Berti (C), 87' Nasti (C)
Modena-Mantova 1-1
52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)
Südtirol-Cesena 1-1
23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)
Ore 17.15 - Catanzaro-Padova
Ore 19.30 - Sampdoria-Virtus Entella
Domenica 1 novembre
Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli
Ore 15.00 - Avellino-Pisa
Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia
Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese
Ore 19.30 - Palermo-Vicenza