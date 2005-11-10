Si separano le strade tra l'Union Brescia e il suo DG: ufficiale l'addio di Stefano Medioli

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Si separano le strade tra l'Union Brescia e il suo DG: ufficiale l'addio di Stefano MedioliUfficiale
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Niccolò Righi
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Oggi alle 16:49Serie C
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31.10.2026 16:49Serie C
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Si sono ufficialmente separate le strade dell'Union Brescia e dell'ormai suo ex Direttore Generale Stefano Medioli. A comunicarlo è stata la stessa società lombarda, che in una nota pubblicata suo proprio sito ha riferito come da oggi Medioli non sarà più il DG della squadra.
Il comunicato ufficiale
Di seguito il comunicato ufficiale: "Union Brescia comunica che, a decorrere dalla data odierna, si conclude il rapporto professionale con il Direttore Generale Stefano Medioli, che cessa pertanto di ricoprire il proprio incarico all’interno della Società. Union Brescia proseguirà con determinazione e senso di responsabilità il proprio percorso, confermando il massimo impegno nel perseguimento degli obiettivi sportivi e societari".
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