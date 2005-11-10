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Sudtirol-Cesena 1-1, le pagelle: gran gol di Rispoli, giornataccia per Druiventak

autore
Gaetano Ferraiuolo
Oggi alle 17:08Serie B
autore Gaetano Ferraiuolo
31.10.2026 17:08Serie B
Fonti preferite
Fabio RispoliTUTTOmercatoWEB
Fabio Rispoli
© foto di www.imagephotoagency.it

1-1 tra Sudtirol e Cesena e partita gradevole al Druso, con una trentina di occasioni complessive, due legni, portieri protagonisti, un gran gol e il solito timbro dell'implacabile Shpendi. Un pareggio che non consente a nessuna delle due di fare un grosso passo in avanti in classifica e che conferma l'involuzione dei padroni di casa (2 punti nelle ultime 4 gare) e le difficoltà dei romagnoli in campo esterno.

LE PAGELLE DEL SUDTIROL

Plizzari 6,5 - E' vero che Druiventak lo grazia, ma è bravo a coprire il palo di competenza restando in piedi fino alla fine. Nella ripresa ingaggia un duello con Caprini e ne esce vincitore.

Stivanello 5,5 - Un errore nel finale poteva costare caro, ma Caprini e Frabotta peccano di precisione e lo graziano. Macchia che incide sulla sua valutazione, viceversa avrebbe raggiunto la sufficienza.

Giorgini 6 - Per un tempo tiene bene a bada un cliente scomodo come Shpendi, si fa trovare pronto anche nella ripresa giganteggiando nel gioco aereo.

Stabile 6 - Ottima partita, almeno fino al gol del definitivo 1-1: nella circostanza si fa sorprendere leggermente fuori posizione e Shpendi lo castiga. Dal 72' Veroli sv.

Molina 5,5 - Meno propositivo del solito, ma svolge un lavoro importante in fase difensiva fronteggiando bene gli esterni avversari. Ma i suoi cross sono mancati.

Rispoli 6,5 - Segna un gol destinato sin da oggi a essere candidato tra i più belli del campionato, una traiettoria perfetta dai 20 metri che piega la resistenza di Siano. Non sempre pienamente coinvolto, ma quando tocca palla conferma di essere un calciatore di qualità.

Tronchin 6 - Solita buona partita da parte del centrocampista, abile ad accompagnare l'azione e a servire l'assist per il gol del momentaneo 1-0.

F. Davi 5 - In ombra e mai propositivo sulla corsia di competenza, da capire se il cambio sia dettato da motivi fisici o da una scelta tecnica. Sarebbe una evidente bocciatura. Dal 45' S. Davi 5,5 - Non è cambiata la sostanza, ha spinto un pochino in più senza precisione al momento del cross.

Lopes 6,5 - Molto più vivace rispetto alle gare precedenti, ha le caratteristiche tipiche dell'esterno ma si fa rispettare anche in veste da trequartista. Più volte vicino al gol, il suo cambio farà discutere. Dal 63' Vasic 6 - Ha caratteristiche diverse dal compagno, ma prova comunque a tenere alto il baricentro con la sua qualità palla al piede.

Burnete 6 - Spazia su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento agli avversari, spesso facendosi apprezzare per la sua generosità in veste di assistman. Nella ripresa ha la palla del 2-0, ma spreca da ottima posizione. Dal 63' Zeroli 5 - Si è visto pochissimo.

Mixtur 5,5 - Quando si accende conferma di essere un calciatore valido, rapido e dai piedi buoni. Gli manca ancora qualcosa al momento della finalizzazione. Dall'80' Okoro sv.

Allenatore: Possanzini 5,5 - 2 punti nelle ultime 4 gare e prestazioni ancora non in linea con il suo modo di fare calcio. E' vero che le sue idee sono totalmente diverse da quelle di Castori e occorre tempo per assorbirle, ma siamo a novembre e solo a sprazzi si vedono fraseggio, sovrapposizioni e squadra offensiva. Perchè togliere Lopes proprio quando il Cesena iniziava a concedere spazi?

LE PAGELLE DEL CESENA

Siano 6,5 - Rispetto a inizio stagione appare molto più sicuro, lo confermano un paio di ottime uscite in un finale ricco di occasioni. Grande intervento su Lopes.

Ciofi 5,5 - Alterna buoni recuperi a qualche errore che poteva costare caro. Nel finale combatte con i compagni di reparto per proteggere almeno il pareggio.

Ilić 5,5 - Un eurogol sfiorato con un meraviglioso tiro finito sulla traversa, un erroraccio dal quale nasce l'azione dell'1-0, un "autopalo" e un'ammonizione nel finale dopo un paio di interventi importanti in piena area piccola. Certo non è passato inosservato.

Mangraviti 5,5 - Il giallo spinge Diamanti a toglierlo dalla mischia nelle battute finali. Presidia bene la zona di competenza pur con qualche difficoltà quando Burnete e Mixtur lo puntano. Dal 73' Gelli sv.

Frabotta 6 - Le sue prestazioni recenti avevano fatto discutere, ma Diamanti gli ha rinnovato fiducia difendendolo pubblicamente e restituendogli oggi la maglia da titolare. La prova è sicuramente positiva, mezzo voto in meno per l'occasionissima che spreca nel finale forse per mancanza di lucidità dopo una marea di chilometri percorsi sulla fascia.

Pagano 5,5 - Da un calciatore con le sue qualità ci si aspetta sempre qualcosina in più. Ci prova dal limite per tre volte in 8 minuti senza mai inquadrare lo specchio della porta. Cala nella ripresa.

Bohinen 5 - Sarà perchè abbiamo ancora negli occhi il calciatore visto a Salerno nel 2021, ma non riusciamo ad attribuirgli un voto più alto in pagella. In questa categoria dovrebbe giocare a occhi chiusi e determinare, invece si limita al compitino senza mai alzare i ritmi. Cambio anche tardivo. Dall'85' Francesconi sv.

Guidi 5,5 - Fa il suo in interdizione, accompagnando però poco la manovra offensiva. Dal 59' Bisoli 6,5 - Entra e sforna l'assist per la rete dell'1-1.

Druiventak 4,5 - Il peggiore in campo. Ha tre occasioni nitidissime per segnare, ma calcia addosso a Plizzari denotando qualche limite tecnico di troppo per chi di mestiere fa l'attaccante. Dal 73' D'Andrea 6 - 20 minuti ad alto ritmo, molto propositivo e intraprendente.

Shpendi 6,5 - A tratti la squadra fatica a macinare gioco e lui, con umiltà e spirito di sacrificio, si muove a tutto campo per mettere in condizione i compagni di far male. Da una sua grande giocata nasce la chance colossale che Druiventak si divora. Nella ripresa elude finalmente la trappola del fuorigioco e segna l'ottava rete stagionale, partecipando poi all'assalto finale.

Fiori 5 - Gli esterni del Sudtirol restano bassi e gli concedono poco spazio, gli manca il guizzo nell'uno contro uno. Dal 59' Caprini 6 - E' vero che spreca 2-3 chance interessanti, ma almeno vivacizza una manovra sin lì lenta e prevedibile creando grattacapi alla difesa di casa.

Allenatore: Diamanti 6 - Azzecca i cambi e propone una squadra che, pur sbagliando approccio nella ripresa, rimonta e chiude in crescendo rammaricandosi per 2-3 occasioni sprecate a tu per tu col portiere avversario.

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