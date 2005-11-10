Monologo giallorosso a Udine: solo Roma in campo e 4-0 alla squadra di Runjaic al 45'

Partita che può già considerarsi chiusa dopo 45 minuti al Bluenergy Stadium. La Roma è avanti 4-0 sull'Udinese dopo un primo tempo assolutamente spettacolare. Il primo squillo è dei padroni di casa con una conclusione di Miller che viene neutralizzata in due tempi da Gollini. Al decimo minuto si sblocca già il match con Cristante che effettua un gran colpo di testa su traversone di Wesley.

Monologo giallorosso

La risposta della squadra di Runjaic arriva al 25’ con Vojvoda che converge verso il centro e calcia in porta, Gollini blocca sicuro il pallone. 120 secondi più tardi i giallorossi accarezzano la gioia del raddoppio con Soulé che, a tu per tu con Okoye, coglie il palo. Ma la grande occasione capita sui piedi di Malen che, di nuovo tutto solo davanti al numero 1 bianconero, si vede neutralizzare il primo tiro e poi la ribattuta coglie la traversa. Dopo la mezz’ora i capitolini si scatenano prima con Mora, abile a sfruttare un assist di Cristante e poi con Soulé che innesca Malen, abile a superare ancora un incolpevole Okoye.

Ndicka firma il poker

Il poker non tarda ad arrivare e sugli sviluppi di un corner, Ndicka svetta più in alto di tutti e timbra il 4-0. Sul ribaltamento di fronte c’è gloria anche per Gollini che compie una parata strepitosa sul colpo di testa di Palma.