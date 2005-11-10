Serie B, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Entella: Tutino sfida Tirelli
Alessandra Stefanelli
Alle 19:30 si sfidano a Marassi Sampdoria e Virtus Entella in un match valido per la decima giornata di Serie B. Ecco le scelte dei tecnici Luca D'Angelo e Andrea Chiappella.
SAMPDORIA (4-3-2-1): Krastev; Mbabu, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Abildgaard, Makoumbou; Begic, Verschaeren; Tutino.
ENTELLA (4-4-2): Del Frate; Mezzoni, Tiritiello, Alborghetti, Di Mario; Vignali, Squizzato, Franzoni, Benedetti; Guiu, Tirelli.
Programma del turno
Di seguito il programma della giornata:
SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Cremonese-Benevento 2-0
44' Berti (C), 87' Nasti (C)
Modena-Mantova 1-1
52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)
Südtirol-Cesena 1-1
23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)
Ore 17.15 - Catanzaro-Padova
Ore 19.30 - Sampdoria-Virtus Entella
Domenica 1 novembre
Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli
Ore 15.00 - Avellino-Pisa
Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia
Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese
Ore 19.30 - Palermo-Vicenza