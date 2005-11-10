Poker giallorosso a Udine: arriva anche il gol di Ndicka. Super Roma, l'Udinese affonda
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Andrea Piras
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Oggi alle 18:39Serie A
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31.10.2026 18:39Serie A
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Poker giallorosso al Bluenergy Stadium. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Evan Ndicka svetta più in alto di tutti e colpisce di testa superando ancora una volta Okoye.
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