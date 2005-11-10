Da Acerbi a Zaccheroni, l'alfabeto dei doppi ex di Milan-Inter. Alcuni vi sorprenderanno

Da Acerbi a Zaccheroni, l'alfabeto dei doppi ex di Milan-Inter. Alcuni vi sorprenderannoTMW
Gaetano Mocciaro
Nessun altro derby in Italia può vantare una serie più lunga di doppi ex di Milan-Inter. Due avversarie che negli anni hanno visto grandi protagonisti, che non sempre hanno mantenuto gli stessi standard con entrambe le maglie.
Calhanoglu, il doppio ex attuale
Delle attuali rose, l'unico giocatore che ha vestito le maglie è Hakan Calhanoglu. Il turco è stato uno dei primi acquisti dell'era Yonghong Li al Milan, nell'estate del 2017: 172 presenze, 32 reti e 48 assist in quattro anni. E un contratto lasciato andare a scadenza, col traferimento a sorpresa dai cugini, che cercavano il sostituto di Christian Eriksen. E ancora oggi ne è un perno.
Ibra quello che ha spostato gli equilibri in entrambe le squadre. Pirlo nascosto all'Inter, sbocciato al Milan
Ma la storia è piena di big: Zlatan Ibrahimovic, per citare uno degli esempi più recenti, è forse il giocatore che più di altri tra i doppi ex ha saputo spostare gli equilibri sia da una parte che dall'altra. Diverso il discorso per Pirlo, Ronaldo e Vieri, per motivi diversi. In alcuni casi c'è anche chi è stato solo formalmente in uno dei due club, come Umit Davala all'Inter, a seguito di uno scambio con Dario Simic e finito subito altrove in prestito. Oppure chi è stato in entrambi i club, ma in ruoli diversi, come Osvaldo Bagnoli che esordì da calciatore professionista al Milan e finì la sua carriera di allenatore all'Inter.
Di seguito l'alfabeto dei doppi ex:
A come Francesco Acerbi
10 presenze col Milan (2012)
148 presenze e 5 reti con l'Inter (2022-2026)
B come Roberto Baggio
67 presenze e 19 reti col Milan (1995-1997)
59 presenze e 17 reti con l'Inter (1998-2000)
C come Hakan Calhanoglu
172 presenze e 32 reti col Milan (2017-2021)
222 presenze e 53 reti con l'Inter (2021-)
D come Edgar Davids
31 presenze e 2 reti col Milan (1996-1997)
23 presenze con l'Inter (2004-2005)
E come Ennio Candiani
22 presenze e 8 reti col Milan (1949-1950)
172 presenze e 64 reti con l'Inter (1938-1946)
F come Giuseppe Favalli
99 presenze e 2 reti col Milan (2006-2010)
68 presenze con l'Inter (2004-2006)
G come Andres Guglielminpietro
78 presenze e 11 reti col Milan (1998-2001)
48 presenze e 1 rete con l'Inter (2001-2003)
H come Hernan Crespo
40 presenze e 17 reti col Milan (2004-2005)
116 presenze e 45 reti con l'Inter (2002-2003 e 2006-2009)
I come Zlatan Ibrahimovic
163 presenze e 93 reti col Milan (2010-2012 e 2020-2023)
117 presenze e 66 reti con l'Inter (2006-2009)
J come Jozséf Viola
Allenatore Milan (1933-34 e 1939-40)
Allenatore Inter (1928-1929)
K come Kevin Martins
Giovanili Milan
Giovanili Inter
L come Leonardo
124 presenze e 30 reti col Milan (1997-2001 e 2002-2003)
48 panchine col Milan (2009-2010)
32 panchine con l'Inter (2010-2011)
M come Giuseppe Meazza
42 presenze e 11 reti col Milan (1940-1942)
409 presenze e 284 reti con l'Inter (1927-1940 e 1946-1947)
77 panchine con l'Inter (1947-1948, 1955-1956 e 1957)
N come Nazzareno Canuti
39 presenze col Milan (1982-1983)
183 presenze e 1 rete con l'Inter (1975-1982)
O come Osvaldo Bagnoli
20 presenze e 4 reti col Milan (1955-1957)
74 panchine con l'Inter (1992-1994)
P come Andrea Pirlo
401 presenze e 41 reti col Milan (2001-2011)
40 presenze con l'Inter (1998-1999 e 2000)
R come Ronaldo
20 presenze e 9 reti col Milan (2007-2008)
99 presenze e 59 reti con l'Inter (1997-2002)
S come Clarence Seedorf
432 presenze e 62 reti col Milan (2002-2012)
22 panchine col Milan (2014)
93 presenze e 14 reti con l'Inter (2000-2002)
T come Giovanni Trapattoni
340 presenze e 4 reti col Milan (1958-1971)
37 panchine col Milan (1975-1976)
233 panchine con l'Inter (1986-1991)
U come Umit Davala
13 presenze col Milan (2001-2002)
0 presenze con l'Inter (2002)
V come Christian Vieri
14 presenze e 2 reti col Milan (2005)
190 presenze e 123 reti con l'Inter (1999-2005)
W come Taribo West
4 presenze e 1 rete col Milan (2000)
65 presenze e 2 reti con l'Inter (1997-1999)
Z come Alberto Zaccheroni
124 panchine col Milan (1999-2001)
43 panchine con l'Inter (2003-2004)