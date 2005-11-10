Cremonese-Benevento 2-0, le pagelle: Berti la sblocca, Elia sugli scudi
William Scuotto
La Cremonese, dopo il Mantova in settimana, batte anche il Benevento. I tre punti arrivano grazie ai gol segnati da Berti e Basti.
LE PAGELLE DELLA CREMONESE
Fulignati 6 - Risponde subito presente su Siatounis, poi è spettatore non pagante.
Elia 7 - Gran gara, è dappertutto: va anche vicino al gol nella prima frazione di gara. Dal 77’ Licina 5,5 - Cerca di dare una mano dietro, ma realizza un fallo davvero evitabile.
Baschirotto 7 - Solita gara autoritaria, salva anche quasi sulla linea la semirovesciata di Sernicola.
Luperto 6 - Un suo errore nel secondo tempo ha dato il via ad un’azione pericolosa del Benevento: la sua prestazione resta sufficiente.
Pezzella 6 - Gran partita di sacrificio su Okereke. Dall’85’ Jack S.V.
Lordkipanidze 6 - Non si fa vedere davanti, ma fa un gran lavoro in fase di copertura su Okereke.
Lottici Tessadri 6,5 - Ottimo il suo lavoro sia in fase di palleggio che in fase di copertura.
Thorsby 5,5 - Sicuramente, almeno due passi indietro rispetto alla gara giocata mercoledì a Mantova: anonimo quest’oggi. Dal 46’ Collocolo 6 - Dà il suo contributo nell’aiutare la squadra a difendere.
Berti 7 - Crea, lanciando Bonazzoli verso la porta del Benevento, realizza il gol che ha sbloccato la gara e realizza un gran lavoro in fase di non possesso.
Vandeputte 6 - Migliora con il passare dei minuti ma, sicuramente, quella di oggi non è tra le sue migliori prestazioni. Dal 62’ Nasti 6,5 - Così come a Mantova: entra, segna e chiude la partita.
Bonazzoli 6,5 - Oltre all’assist perfetto per Berti, nel primo tempo va vicino al gol due volte. Dal 62’ Stuckler 6 - Davvero positivo il suo ingresso in campo, sfiora anche il gol nei minuti finali
Allenatore: Pecchia 7 - In pochi giorni arrivano due vittorie importantissime. I suoi giocatori hanno giocato da squadra.
LE PAGELLE DEL BENEVENTO
Vannucchi 6 - Para quel che può parare, sui gol non può far nulla.
Sernicola 6 - Il migliore dei suoi, va anche vicino al gol del pareggio.
Dalle Mura 5,5 - Inizia bene, così come tutta il reparto arretrato del Benevento, ma si perde con il passare dei minuti.
Saio 5 - Scappa troppo presto nell’azione del gol di Berti.
Romano 6 - La sua gara l’ha fatta, ottime un paio di chiusure. Sostituto a fine primo tempo, probabilmente, perché ammonito . Dal 46' Beruatto 5 - Sbaglia l’appoggio di testa, dando così la possibilità a Nasti di realizzare il 2-0.
Siatounis 5,5 - Ha la grandissima occasione per sbloccare il match al 2’, ma poi scompare. Dal 62’ Verdi 5,5 - Dà sicuramente un po’ di verve, anche se lo fa in maniera confusionaria.
Prisco 5 - Inconcludente per tutta la durata del match.
Maita 5 - Tanti errori sia in fase di palleggio che di copertura.
Lamesta 5 - Non è stato mai in partita. Dal 46’ Cherubini 6 - Dà sicuramente qualcosa in più in fase di spinta.
Mignani 4,5 - Lotta, ma un suo errore dà il via all’azione del gol di Berti. Dal 46’ Salvemini 5 - Non si rende mai pericoloso.
Okereke 5,5 - Fischiato e fumoso. Anche se, rispetto a Lamesta, almeno ci prova. Dall’84’ Schimmenti S.V.
Allenatore: Floro Flores 5,5 - Prestazione sicuramente sottotono da parte dei suoi. Cerca la svolta all’intervallo con ben tre cambi. Questi ultimi danno sicuramente qualcosa in più, ma non basta.