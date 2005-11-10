Il primo derby milanese di Mario Gila. Che in estate ha detto di no all'Inter per il Milan

Nei derby di mercato degli ultimi anni è stata spesso l'Inter a spuntarla sul Milan. Non è stato il caso di Mario Gila, che in estate ha scelto i colori rossoneri.

Gila e il no all'Inter

È lo stesso difensore spagnolo ad averlo ammesso nelle scorse settimane, al Festival dello Sport di Trento: "Non è stata una scelta solo mia sull'ambito calcistico, sapete come funzionano il calcio e i trasferimenti. Ho considerato, alla fine, che la squadra più adatta a me fosse il Milan. Andare in una squadra che deve vincere e prendere cose importanti in Italia e in Europa per me ha più valore rispetto a una squadra che ha vinto tutto, che viene già da stagioni bellissime".

Mario Gila già pilastro della difesa dei rossoneri

E Gila, fin qui, si sta dimostrando un giocatore di grande importanza per il Milan. Che aveva bisogno di un giocatore di personalità nel reparto arretrato, cosa che mancava dall'addio di Simon Kjaer. Prestazioni fin qui di alto livello e duttilità, perché al bisogno lo spagnolo ha saputo anche interpretare il ruolo di terzino destro. La sua assenza per infortunio si è fatta sentire. Per media voto, Gila è al quarto posto per rendimento del Milan col suo 6.43 nonché il terzo miglior centrale della Serie A dopo il romanista Balerdi e il comasco Jacobo Ramon. Recuperarlo per il derby è di grande importanza, soprattutto considerando i problemi manifestati dal reparto.