Benevento, Floro Flores: "Anche oggi ci abbiamo messo del nostro a subire gol"

Antonio Floro Flores ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il ko del suo Benevento contro la Cremonese:

Sui gol subiti:



"Purtroppo anche oggi ci abbiamo messo molto del nostro a subire gol. Nel primo tempo abbiamo fatto male dispiace tanto per l’errore di Mignani. Un errore che fa parte del suo percorso di crescita. Ho cambiato tanto dall’inizio rispetto all’ultima partita, ma i giocatori che ho messo hanno sempre giocato. Nel complesso siamo stati poco cattivi e concreti".

Sulla Cremonese:



"Ci ha pressato alta e nei singoli è una squadra molto difficile da contrastare, ma noi siamo stati poco concreti. Il nostro modo di giocare non deve cambiare in base al singolo. Nel complesso non credo che la fisicità abbia fatto la differenza. Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ma abbiamo tirato poco verso la porta".

Su Verdi:



"Simone sta finalmente bene, non giocava da parecchio ed è un ragazzo eccezionale per come si allena. La sua qualità verrà fuori".

Sul derby con l'Avellino:



"Nonostante questa sconfitta arriveremo al derby sereni e con una grande voglia di riscattare questo ko".