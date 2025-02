Live TMW Udinese, Runjaic: "Un punto oggi è una sorpresa per gli altri, non per noi"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.20 - Comincia la conferenza stampa: "La chiave è stata la disciplina della squadra. Hanno sofferto molto lavorando duro con una buona organizzazione. Il nostro piano era tenere poi la palla il più possibile e ci siamo riusciti di più rispetto alla gara di andata. Sono contento della prestazione dei miei ragazzi che è stata di alto livello dal mio punto di vista.

Si aspettava qualcosa di più dal Napoli?

"Hanno giocato una buona partita con grande energia e un ottimo inizio. Credo che nei primi 4/5 minnuti ci hanno sorpreso, poi sono passati in vantaggio ma fortunatamente noi siamo stati in grado di reagire trovando un bellissimo gol con Ekkelenkamp. Una rete che ci ha dato energia e fiducia nel tornare a casa con punti e lo abbiamo fatto. Faro un punto oggi è una sorpresa".

Che significato ha questo punto per lei?

"Molto importante, eravamo consapevoli che stasera uno o due errori di troppo ci sarebbero costati cari. Credevamo fortemente di riuscire nel nostro lavoro e penso che questo punto abbia lo stesso valore di tanti altri ma psicologicamente in realtà è diverso. Ci dà fiducia, arriviamo a quota 30 e questo è una grande spinta".

Che partita ha fatto Solet?

"È un ragazzo fantastico, quando è arrivato non ha avuto bisogno di adattarsi ma si è subito inserito. È un giocatore fantastico che però non è ancora al suo livello. Ha bisogno ancora di giocare per avere la forma migliore, infatti oggi è uscito per crampi. Può fare ancora meglio e sono molto contento del suo arrivo".

La reazione di Lovric alla sostituzione?

"Abbiamo avuto una discussione durante il cambio ma c'erano tanti giocatori che potevamo sostiuire. Tutti hanno messo una grande voglia in campo e non ci sono problemi".

Quando si deciderà lo Scudetto?

"Non lo so, Inter e Napoli sono le due squadre più forti. Spero lo vincano gli azzurri, sono onorato di essere qui per la prima volta da grande appassionato di Maradona".