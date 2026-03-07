Dalla Germania: l'infortunio costa l'Atalanta a Neuer, non ci sarà nella sfida di Bergamo

Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, ha riportato un lieve stiramento al polpaccio durante il match di Bundesliga disputato ieri contro il Borussia Mönchengladbach. Il club ha confermato l'entità dell'infortunio subito dopo la vittoria per 4-1 all'Allianz Arena, ottenuta grazie alle reti di Luis Diaz, Laimer, Musiala e Jackson. Il veterano trentanovenne ha avvertito il fastidio durante il secondo tempo, decidendo però di restare in campo e stringere i denti fino al fischio finale.

Dalla Germania sono sicuri: Neuer non ci sarà nella sfida di Bergamo

Secondo quanto riportato dalla BILD, l'infortunio costringerà Neuer a saltare la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta, in programma la prossima settimana a Bergamo. Lo staff medico del Bayern ha optato per un approccio improntato alla massima cautela, data l'importanza cruciale del capitano e la sua carta d'identità, preferendo non rischiare ricadute in un momento così delicato della stagione.

La disponibilità del portiere per la sfida di ritorno sarà valutata solo nelle prossime settimane. Nonostante questo imprevisto complichi i piani dei bavaresi in vista del decisivo scontro europeo, la società resta ottimista sulla tabella di marcia del recupero, confidando di riavere il proprio numero uno tra i pali per il secondo atto della sfida contro i nerazzurri.