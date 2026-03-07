Runjaic imbriglia Palladino, Kristensen colpisce: Udinese avanti a Bergamo all'intervallo

Per l'Atalanta non è proprio il caso di pensare già all'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. Oggi in campionato, infatti, i nerazzurri stanno trovando di fronte un'Udinese coriacea e aggressiva, che per il momento sta rendendo il match estremamente ostico.

Kristensen gela la Dea

Diverse novità in casa bergamasca: Musah, reduce dal gol in Coppa Italia contro la Lazio, premiato con una chance dal 1'. Le altre novità rispetto al confronto dell'Olimpico sono Kossounou in difesa, Bellanova sulla destra, Sulemana tra le linee e Scamacca in avanti. Runjaic, dal canto suo, fa debuttare dall'inizio uno degli acquisti di gennaio ovvero il giovane difensore croato Mlacic. I due schieramenti danno vita ad un primo tempo equilibrato e intenso, ma allo stesso tempo non stracolmo di occasioni. Il muro eretto dai friulani assorbe il potenziale offensivo atalantino, ma non è solo difesa quella messa in campo dall'Udinese. Appena può la squadra di Runjaic riparte con velocità e, soprattutto, sai rivela micidiale sui calci piazzati. Al 39', su battuta dalla bandierina di Zaniolo, Kristensen sbuca alle spalle di Kossounou, prevale nel duello aereo e di testa sigla lo 0-1. Si tratta del risultato con cui si chiudono in primi 45 minuti.

