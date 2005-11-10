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Udinese sguardo rivolto già a gennaio. Torna l’ipotesi Willemsen e piace Tchaouna

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Niccolò Ceccarini
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Niccolò Ceccarini
Oggi alle 17:15Serie A
06.11.2026 17:15Serie A
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L’Udinese deve pensare anche al mercato invernale. L’obiettivo è rinforzarsi in tutti i reparti. Intanto all’orizzonte spuntano i primi profili come il difensore dell’ Heerenveen e l’attaccante del Catanzaro
FotoTUTTOmercatoWEB

Dopo l’arrivo di Zanetti l’Udinese dovrà anche pensare a come rinforzare la sua rosa in vista del mercato di gennaio. È chiaro che in questo momento i pensieri sono un po’ per tutti i reparti visto il rendimento generale di una squadra che sta facendo molta fatica a fare punti. In difesa qualcosa andrà fatto. Le sirene su Solet, che piace tra l’altro in Italia anche al Napoli, sono un campanello d’allarme. E quindi, anche in questa ottica, il direttore dell’area tecnica Gianluca Nani si sta muovendo. Un nome che ritorna è quello di Mass Willemsen, classe 2003, in forza all’Heerenveen, già cercato in estate e corteggiato anche da Psv, Ajax e Twente. L’anno scorso ha fatto un grande campionato e finora ha collezionato 11 presenze in Eredivisie. Ovviamente il discorso non si ferma qui nel senso che il giro d’orizzonte prosegue anche in altri settori e a tal proposito l’Udinese ha cominciato a guardare anche in serie B.

I riflettori infatti si sono accesi su Tchaouna del Catanzaro, classe 2005 nato in Francia ma nazionale del Ciad. È un mediano molto interessante, arrivato in Italia nel 2024-2025, tesserato dalla Salernitana. L’Udinese ci sta pensando e ora vedremo se come nel caso di Willemsen deciderà di fare un tentativo nel mercato invernale. Già nella sosta verrà fatto un primo punto della situazione. Intanto per l’Udinese ora l’obiettivo è ripartire subito in campionato. Già stasera c’è un appuntamento fondamentale, lo spareggio salvezza in casa del Venezia.

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