Palladino: "Ho parlato con Cambiaghi: deve segnare di più per il Bologna e per l'Italia"

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Parma, il tecnico del Bologna Raffaele Palladino ha parlato anche della convocazione in azzurro di Cambiaghi e della mancata chiamata per Bernardeschi. Queste le sue parole:

Per Cambiaghi seconda convocazione consecutiva…

"Ci ho parlato poco fa, gli ho detto la mia. Abbiamo avuto un confronto, gli ho detto che anche la Nazionale ha bisogno dei suoi gol, così come il Bologna. L'ho stimolato a riempire di più l'area, in questo momento devo farglielo vedere come allenatore. Ma non posso dirgli niente per come si allena e come gioca, sono sicuro che per come gioca arriverò, anche io finivo le stagioni con 2-3 gol, poi un grande maestro mi ha spiegato le cose e sono migliorato. Sono sicuro che migliorerà anche lui".

Bernardeschi sperava nella convocazione? Ferguson e Pobega non si tolgono dal campo?

"Federico sta facendo bene, ha grande personalità, è in fase di crescita fisica e tecnica. Lui è tranquillo e sereno, ha le spalle larghe, sa che giocando così potrà arrivare ad ambire alla Nazionale, lui come Orsolini e tanti altri della squadra. Questo deve essere il loro obiettivo. Pobega e Ferguson stanno bene, ma dietro ci sono giocatori importanti come Moro e El Azzouzi che stanno lavorando bene, meritano l'occasione".