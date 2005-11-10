CR7 e l'addio al Portogallo, il ct: "Non ci ho parlato perché avrei voluto convocarlo..."

La conferenza stampa del ct del Portogallo Jorge Jesus si è incentrata principalmente sull'addio alla Nazionale di Cristiano Ronaldo. Questo un estratto del suo pensiero:

Non è strano che Ronaldo abbia detto di voler tornare, per poi non farlo? Questo il pensiero del CT: "Dovreste chiederlo a lui... Quello che posso dire con certezza è che 'Cris' ha lavorato con me per un anno. Nel club in cui siamo stati insieme abbiamo ottenuto dei successi: siamo diventati campioni. Rispetto la sua decisione attuale. In tutti gli anni in cui abbiamo avuto modo di lavorare insieme, la scelta è sempre spettata a lui. Non so spiegare il motivo della sua decisione. So però che era consapevole che il suo percorso stava per concludersi, e spettava a lui decidere quando: così ha fatto. È l'unico che può dare una risposta più precisa della mia".

Jesus ha rimarcato ancora di rispettare Cristiano Ronaldo e la sua decisione: "Avevo intenzione di convocarlo, qualora avesse deciso diversamente. Era un evento destinato ad accadere a un certo punto, nel corso di questa Nations League. Il mio nome sarebbe stato comunque legato all'uscita di scena di Ronaldo, a meno che lui non avesse continuato a giocare fino al 2030. Come ci si sente a non avere Cristiano Ronaldo in squadra? Per quanto riguarda la situazione di Ronaldo... ciò che è accaduto in passato non mi riguarda più. Certo, mi aspettavo che tornasse; avevo intenzione di convocarlo e parlargli. Ma devo rispettare la sua scelta. Ha deciso che era giunto il momento di lasciare la nazionale, una cosa che prima o poi doveva succedere. Ha ritenuto che fosse il momento giusto per farsi da parte. Devo rispettare questa decisione, senza mai dimenticare ciò che ha rappresentato – e che rappresenta ancora – per il Portogallo. È un'icona per i giocatori più giovani, che sono solo all'inizio della loro carriera. Si tratta di due questioni completamente distinte".