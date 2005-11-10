Torino, Abate: "Zapata sta crescendo, Belghali e Cacciamani mi hanno dato disponibilità"

Tra i temi affrontati da Ignazio Abate, tecnico del Torino, alla vigilia della partita contro il Lecce, valida per l'11^ giornata di Serie A, c'è ovviamente quello relativo agli infortunati, in particolare Rafik Belghali e Alessio Cacciamani: "Hanno acciacchi, ma con la gara prima della sosta serve stringere i denti senza fasciarsi la testa. Mi hanno dato disponibilità, vedremo chi partirà dall'inizio".

Un altro leader che non sta dando ancora l'apporto a cui siamo abituati è Zapata. Come sta il capitano? E Rodriguez?

"Lavora, lo vedo in crescita e mi auguro che migliori ancora. Su Ricardo è stato convocato dalla Svizzera, verranno fatte valutazioni, gli manca l'ultimo step per il recupero. Stanno capendo con la società".

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