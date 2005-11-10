Mantova, Modesto: "Col Verona gara attesa da tanto. Sentiamo l'importanza della sfida"

Il tecnico del Mantova Francesco Modesto è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Hellas Verona, una delle partite più sentite dalla piazza lombarda che la vive come un vero e proprio derby. “Col Verona sarà una partita bella perché i tifosi la attendono da molti anni, credo diciotto, e che viene vissuta come un derby. Peccato che, anche questa volta, ci sarà uno sciopero da parte del tifo (per i primi 15’ del primo tempo NdR) visto che alla tifoseria ospite è stato impedito di partecipare alla gara. Questo mi dispiace, ma ne prendo atto”.

Sull’Hellas Verona e la sua forza

Il tecnico biancorosso si sofferma poi sull’avversario di turno: “Domani sarà una sfida totalmente diversa rispetto a quella contro il Modena. L’Hellas è in salute, come ho potuto constatare nelle tante gare che ho visto, ha tanti giocatori che l’anno scorso giocavano in Serie A. Noi dovremo fare la nostra prestazione, restando umili e pensando a mettere in campo quello che sappiamo fare, dovremo difendere con ferocia e con la voglia di non prendere gol per poi cercare di fargli male se avremo le occasioni per farlo”.

Su come la squadra vive l’attesa della sfida

Infine Modesto si sofferma su come la squadra sta vivendo la vigilia della sfida: “Tutti percepiscono l’importanza di questa partita, sappiamo che domani affronteremo una squadra di livello. Mi aspetto una gara tosta, da giocare con grande intensità e fisicità, nella quale capiremo a che punto siamo contro un certo tipo di squadre blasonate”.