Ultimo giorno di riposo per la Juve: alla ripresa Spalletti ritroverà 6 giocatori

Quello di oggi è l’ultimo giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti alla Juventus. Da domani, per i bianconeri inizierà il lungo avvicinamento alla sfida contro la Fiorentina di sabato. Dal 22 novembre, per la Juventus comincerà un lungo tour de force che non prevedrà più pause e si giocherà tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Dunque, Spalletti dovrà trovare diverse soluzioni per far ruotare la sua rosa. Inoltre, dopo la gara contro la Fiorentina ci sarà la trasferta di Bodø/Glimt. Per queste due sfide la Juventus conta di recuperare alcuni degli infortunati, perché questo permetterebbe al tecnico di Certaldo di avere maggiori possibilità di scelta. Ma il calendario dei bianconeri, nel giro di poche settimane, sarà davvero ricco di impegni e, dopo la Champions, prevederà anche la sfida di campionato contro il Cagliari, la Coppa Italia e la partita del 7 dicembre contro il Napoli. Dunque, fino alla nuova sosta di marzo, la Juventus giocherà quasi sempre ogni tre giorni.

Vlahovic a riposo.

Nella serata di sabato, dalla Serbia sono arrivate notizie non troppo confortanti sullo stato di salute di Dusan Vlahovic. Il serbo è alle prese con un sovraccarico all’adduttore che lo costringerà a qualche giorno di riposo. Solo nel corso della settimana si capirà se DV9 potrà farcela per il match contro la Fiorentina. La Juventus non correrà alcun tipo di rischio, anche perché Vlahovic è un punto fermo di Spalletti. Da quando è arrivato, il tecnico di Certaldo ha sempre schierato DV9 tra i titolari. Per questo motivo la cautela sarà massima. Adesso si aspetta solo il rientro di Vlahovic per capire bene quali siano le sue condizioni. Al momento la Juventus, dopo aver visto i primi accertamenti fatti dal giocatore, non appare particolarmente preoccupata. In ogni caso, a Spalletti non mancano le alternative e la principale è sicuramente David. Il canadese, però, non sarà a Torino prima di giovedì. Perciò i giorni a disposizione per lavorare non saranno molti; in ogni caso, il tecnico di Certaldo è pronto a studiare nuove soluzioni offensive per la sua Juventus.

Attesi i primi nazionali.

Da domani i cancelli della Continassa riapriranno e si rivedranno anche i primi nazionali. Spalletti ritroverà Cambiaso, Locatelli, Conceição, Vlahovic, Kostic e Thuram. Dunque, il gruppo inizierà a ripopolarsi e questa è senz’altro una buona notizia. Ma la squadra sarà al completo solo a partire da giovedì. In ogni caso, anche oggi, ci saranno alcuni giocatori alla Continassa: si tratta di Lloyd Kelly e Juan Cabal. Entrambi proseguono il loro lavoro personalizzato con l’obiettivo chiaro di essere quantomeno in panchina contro la Fiorentina. Kelly e Cabal, in settimana, torneranno in gruppo e Spalletti potrà così contare su di loro. L’inglese è reduce da uno stop breve e il tecnico di Certaldo potrebbe schierarlo fin dal primo minuto, mentre Cabal è fermo da più tempo e il suo rientro sarà certamente graduale. Anche Bremer prosegue nel suo lavoro di recupero, ma per lui i tempi sono decisamente più lunghi: infatti, l’obiettivo del brasiliano è quello di tornare per i primi di dicembre. Bremer potrebbe esserci per la trasferta contro il Napoli, anche se non è da escludere che possa attendere le gare successive. In ogni caso, qualcosa in più si capirà nelle prossime settimane, a seconda di come proseguirà il suo lavoro.