Giovane stupisce tutti, Zanetti fatica a rinunciarci. I più e meno utilizzati dell'Hellas Verona

Ancora alla caccia della prima vittoria nel suo cammino in questo campionato, l'Hellas Verona viene dalla solita estate di grandi movimento sul calciomercato, che porta sopra la inconfondibile firma del direttore sportivo gialloblù Sean Sogliano.

Tra le altre cose nell'ultima estate di mercato è arrivato anche l'uomo-copertina di questo Hellas, quel guizzante e imprevedibile attaccante brasiliano che risponde al nome d'arte di Giovane. Non stupirà sapere che ci sia lui sul podio dei più utilizzati da mister Paolo Zanetti, alle spalle solamente di una certezza assoluta come Montipò in porta (l'unico, tra l'altro, ad aver superato la quota dei 1000 minuti trascorsi in campo in questa stagione) e di una sicurezza che invece ha saputo rivelarsi tale nell'arco di poche settimane, come quel Nelsson che aveva giocato già in Serie A nella seconda parte della passata annata, rimanendo però piuttosto ai margini della Roma. A Verona sta trovando nuova linfa e non è l'unico. Tra i meno impiegati, al netto di chi è sempre stato infortunato e dei giovani aggregati occasionalmente dalla Primavera, diversi ragazzi che hanno potuto sfruttare della vetrina di Coppa Italia per raccogliere i primi minuti in gialloblù.

HELLAS VERONA

I più impiegati: Lorenzo Montipò (1080 minuti), Victor Nelsson (990 minuti), Giovane (971 minuti), Antoine Bernede (880 minuti), Domagoj Bradaric (868 minuti).

I meno impiegati: Adi Kurti (1 minuto), Davide De Battisti (10 minuti), Ioan Vermesan (21 minuti), Junior Ajayi (70 minuti), Tobias Slotsager (90 minuti).