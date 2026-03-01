Il Roma sul Napoli: "Canta Lukaku. Romelu decide con l'Hellas all'ultimo secondo"
La prima pagina odierna de Il Roma dedica il titolo centrale al Napoli e alla notte emozionante vissuta al Bentegodi. L’apertura calcistica è affidata a “Canta Lukaku”, con l’immagine dell’attaccante azzurro protagonista assoluto della sfida contro l’Hellas Verona.
Nel richiamo principale si entra nel dettaglio dell’episodio decisivo: “Romelu decide la partita con l’Hellas all’ultimo secondo e scoppia a piangere”, a sottolineare il gol arrivato nei secondi finali e la forte carica emotiva che ha accompagnato l’esultanza del belga.
In chiave commento, il quotidiano propone anche una riflessione sull’importanza del successo per la stagione azzurra. Nel box dedicato alla partita si legge “Apre Hojlund e chiude Big-Rom per la Champions”, evidenziando il peso specifico della vittoria nella corsa ai posti europei.
