Fiorentina, caccia all'impresa. La Repubblica (Firenze): "Una notte viola per sognare"

Per continuare a sognare la Conference League servirà un mezzo miracolo alla Fiorentina, questa sera chiamata a ribaltare il 3-0 incassato all'andata dei quarti di finale di ritorno di Conference League. Un tema che trova oggi spazio anche nella prima pagina de La Repubblica di Firenze: "Una notte viola per sognare. Crystal Palace, serve un'impresa", titola il quotidiano.

"Come si prepara questa partita? Con testa libera sapendo che servirà un'impresa - ha detto ieri il tecnico viola Paolo Vanoli in conferenza stampa -. Ogni tanto per questo non conta tanto la qualità tecnica ma la voglia, fare qualcosa che va oltre, con coraggio e liberi di testa. Dovremmo rischiare, provare e sognare. Nonostante la classifica a volte ci ha impedito di essere liberi in questa competizione, al Franchi a volte ci sono stati delle imprese. Mi dispiace non avere la rosa al completo perché i cambi ci aiutano, ma con la Lazio abbiamo dimostrato di essere squadra. Questi ragazzi mi hanno sempre dato tutto. Quando non hai nulla da perdere voglio che ognuno dia il 110%: libertà di provare un dribbling, di fare un tiro in porta, di giocare a calcio. Questa partita deve portare a questo, anche se sappiamo che il Palace è una delle pretendenti più accreditate per vincere la Conference, che viene da una rimonta con il Newcastle e che ha una rosa completa".