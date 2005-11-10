Venezia-Udinese, le probabili formazioni: Yeboah insidia Lauberbach. Davis in dubbio

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Venezia-Udinese:

Come arriva il Venezia

Correia rientra dall'infortunio, ma solo per la panchina: non dovrebbe scendere in campo, in attesa della miglior condizione. Nicola cambia qualcosa per la sfida con l'Udinese: rientra Kike Perez a centrocampo (Helgason in panchina?), Yeboah insidia Lauberbach per tornare dal 1' al fianco di Adams in attacco. Per il resto la formazione può ricalcare quella di Como. Halhal, Moreno e Juan Jesus davanti a Stankovic in difesa, Hainaut e Mazzocchi sulle due fasce, Sohm e Busio a completare la mediana.

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara per la sfida con il Venezia, con il neotecnico Paolo Zanetti che sta imparando a conoscere la squadra. Tatticamente non ci saranno particolari variazioni, con il solito 3-4-2-1 che può diventare 3-5-2. In dubbio però ci sono due giocatori di rilievo come Solet e Davis, che potrebbero non avere sufficienti minuti per cominciare dal primo minuto. Per il resto ci sarà in porta Okoye, con in difesa Abankwah, Kabasele e Palma se non dovesse farcela il difensore francese. Sulle fasce Kamara e Vojvoda, con al centro Karlstrom e Piotrowski. Zaniolo potrebbe rilevare Davis nel ruolo di punta. Se così dovesse essere si preparano Ekkelenkamp e Chakvetadze a giocare tra centrocampo e trequarti.