Venezia, Nicola: "Ho visto una squadra che ha voglia. Dobbiamo continuare così"

Il tecnico del Venezia Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l'Inter. Di seguito le sue parole:

"Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Sono qui da 14 giorni e credo che il progresso sia stato lineare. Gli obiettivi che ci siamo dati li stiamo raggiungendo. Con il Napoli abbiamo raccolto forse anche di più. Oggi siamo stati competitivi contro una grandissima squadra, gestendo bene e ripartendo con un blocco basso. Se vogliamo migliorare ulteriormente dovremo capire che fare male quando creiamo l'occasione giusta può cambiare la partita. Noi dobbiamo lottare per un obiettivo che purtroppo ci costringe ad subire tante amarezze per raggiungerlo. L'importante è costruire. Per scelta ho rispetto dei colleghi e per abitudine faccio la mia analisi personale e porto le mie idee. Questa è la mia idea. Al di là di tutto ciò che servirà per essere continui nelle prestazioni, noi dobbiamo continuare con questo spirito. Ho visto una squadra che ha voglia, amore per ciò che fa e passione. Voglio continuare a lavorare".