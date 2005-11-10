Venezia, rilancio Lauberbach: "Messa in difficoltà l'Inter, Nicola sempre diretto"

L'attaccante del Venezia, Lion Lauberbach, parlerà a breve in conferenza stampa dopo la sfida persa per 2-0 contro l'Inter, allo stadio Penzo. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com le sue parole.

Ore 21.25 inizia la conferenza stampa.

Hai giocato bene come tutto il Venezia, ma è arrivata una sconfitta.

"Una serata agrodolce, abbiamo giocato bene ma non abbiamo raccolto punti. Siamo assieme a lavorare da poche settimane, stiamo crescendo e anche oggi lo abbiamo fatto vedere".

Qual è la cosa che ti è piaciuta di più delle idee che mister Nicola?

"È molto diretto nel suo approccio, con ogni giocatore, in ogni allenamento e in ogni minuto di gioco".

Altra bella prestazione del Venezia, ma il risultato non arriva.

"Dobbiamo essere positivi perché mostriamo progressi. Abbiamo fatto vedere di essere in crescita e dobbiamo continuare convinti per questo".

Cosa ti ha trasmesso questa scelta di Nicola di farti giocare titolare?

"L'allenatore è venuto da me per dirmi che avrei giocato con Akor per le caratteristiche dell'Inter, che ha difensori molto fisici e serviva un attacco molto fisico per contrastarli. Eravamo convinti di potergli creare problemi come abbiamo fatto, anche se poi però non siamo riusciti a segnare. Cercheremo di capitalizzare dalle prossime partite".

Ore 21.30 finisce la conferenza stampa