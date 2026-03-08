Italiano oggi sfida il Verona. Il Corriere di Bologna: “Si punta al sesto sigillo consecutivo”
Impegnato quest’oggi alle 15:00, il Bologna va a caccia della quarta vittoria consecutiva in Serie A e la sesta in tutte le competizioni accogliendo al Dall’Ara l’Hellas Verona, nella sfida valida per la 28ª giornata del campionato italiano di Serie A.
Vincenzo Italiano non vuole cali di concentrazione anche se è in evitabile che la testa vada con il pensiero già alla sfida di martedì contro la Roma, gara di andata dell’Italderby degli ottavi di finale Europa League. Anche le scelte del tecnico rossoblù ricalcheranno un po’ questo turnover, con De Silvestri che dovrebbe rilevare Zortea sulla destra e Moro che andrà a sostituire lo squalificato Freuler nel mezzo. Il tridente dovrebbe essere composto da Orsolini, Castro e Cambiaghi.
