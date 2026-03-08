Bologna, oggi arriva l'Hellas. La Repubblica (ed. Bologna): "Italiano non vuole distrazioni"
Il Bologna vuole ingranare la quarta. Dopo tre vittorie consecutive, la squadra di Vincenzo Italiano affronterà davanti al proprio pubblico il Verona di Paolo Sammarco. I rossoblù vogliono provare a rientrare in corsa per un posto in Europa ma il percorso non sarà facile. Questo il titolo dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Arriva il Verona, Italiano non vuole distrazioni".
