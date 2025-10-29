Verona, problemi per Akpa Akpro nel riscaldamento: chi ha scelto Zanetti al suo posto
Brutte notizie per il Verona. Problema muscolare nel riscaldamento per Akpa Akpro, Paolo Zanetti è costretto a cambiarlo con Serdar nell'undici titolare prescelto questo pomeriggio al Sinigaglia.
