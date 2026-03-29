Verso Bosnia-Italia, Zazzaroni: "Non capisco l'ottimismo, evitiamo altre jorginhate"

"Mi sfugge l’origine dell’ottimismo generato dal successo sui nordirlandesi". Inizia così il fondo di Ivan Zazzaroni, presente oggi sul Corriere dello Sport. Un concetto poi spiegato meglio nelle righe successive: "Perché la Bosnia di Kolasinac, Muharemovic, Tahirovic, Dedic, Dzeko, Demirovic e dell’impronunciabile gioiellino Bajraktarevic vale assai più della nazionale battuta giovedì scorso, anche se nel ranking Fifa non figura tra le prime 70".

Ecco come, a suo dire, andrà il match: "Loro si difenderanno - lo sanno fare bene - all’italiana. Noi, non sapendo giocare alla bosniaca e non avendo da secoli ormai un Totti, un Baggio o un Del Piero (mi basterebbe uno Zola) dovremo tentare di chiuderla nei tempi regolamentari per non rischiare altre, incommentabili, terribili jorginhate".

In chiusura: "Quando parlo di entusiasmo non mi riferisco alla reazione di Dimarco, Vicario e Pio all’errore decisivo dei gallesi: siamo contrari al guardonismo, come ai labiali, bene ha fatto Dimarco a rimettere a posto le cose. Niente paura, dunque, solo rispetto per la Bosnia e Edin. Perché chi manca di rispetto verso il prossimo, manca di dignità verso sé stesso".