Domani la trasferta a Palermo, Fabio Gallo ne convoca 24 nel Vicenza: la lista completa

Nel giorno di vigilia della sfida tra il Palermo e il Vicenza, il tecnico della formazione veneta Fabio Gallo ha reso noti i 24 calciatori che prenderanno parte alla trasferta al Barbera. Tutti a disposizione per il Lane, a parte i lungo degenti Tsadjout e Cuomo. Di seguito la lista dei convocati.

Palermo-Vicenza, i convocati di Gallo

Portieri - Bagheria, Gagno, Tantalocchi

Difensori - Brighenti, Costa, Leverbe, Marchizza, Papetti, Sandon, Vescovi.

Centrocampisti - Bellemo, Caferri, Carraro, Corazza, Pietrelli, Rada, Talarico, Valoti, Zonta.

Attaccanti - Alessio, Merkaj, Moncini, Morra, Rauti.