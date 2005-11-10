Domani la trasferta a Palermo, Fabio Gallo ne convoca 24 nel Vicenza: la lista completa
autore
Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 16:34Serie B
autore Niccolò Righi
31.10.2026 16:34Serie B
TUTTOmercatoWEB
Nel giorno di vigilia della sfida tra il Palermo e il Vicenza, il tecnico della formazione veneta Fabio Gallo ha reso noti i 24 calciatori che prenderanno parte alla trasferta al Barbera. Tutti a disposizione per il Lane, a parte i lungo degenti Tsadjout e Cuomo. Di seguito la lista dei convocati.
Palermo-Vicenza, i convocati di Gallo
Portieri - Bagheria, Gagno, Tantalocchi
Difensori - Brighenti, Costa, Leverbe, Marchizza, Papetti, Sandon, Vescovi.
Centrocampisti - Bellemo, Caferri, Carraro, Corazza, Pietrelli, Rada, Talarico, Valoti, Zonta.
Attaccanti - Alessio, Merkaj, Moncini, Morra, Rauti.
Altre notizie Serie B
Oggi
16:56 Serie B
Serie B, le gare delle 15: la Cremonese continua la risalita, Belotti non basta al Modena
16:35 Serie BLive TMW
Live TMWDa Modena-Mantova a Palermo-Vicenza: le formazioni ufficiali della 10ª giornata di Serie B
16:34 Serie B
Domani la trasferta a Palermo, Fabio Gallo ne convoca 24 nel Vicenza: la lista completa
16:26 Serie B
Ascoli, Tomei: "Ad Arezzo testa giusta, sennò si fanno figuracce. Venuti? Sta bene, ci aiuterà"
16:11 Serie B
Palermo, Inzaghi: "Il pari a Pisa ci ha dato consapevolezza ma guai a sottovalutare il Vicenza"
15:49 Serie B
Serie B, i parziali della 10ª giornata: avanti Sudtirol e Cremonese, 0-0 tra Modena e Mantova
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi