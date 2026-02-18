Bologna, nuovo nome per il centrocampo: si segue il promettente Gray, il scadenza con il City

Bologna attivissimo sulla costruzione della rosa che verrà, ma rinfrancato anche dai risultati, con l'importante ritorno alla vittoria dello scorso weekend. Oltre ai rinnovi, già attivo pure il mercato, con porte girevoli a centrocampo: scattato l’obbligo di riscatto del Pisa per Aebischer, 5 milioni al Bologna che ne da 7 al Milan per Pobega.

In mediana i rossoblù monitorano il 20enne Charlie Gray, in scadenza col City, fa sapere Repubblica: il classe 2006 ha collezionato 16 presenze in stagione tra seconda squadra celeste e Youth League, manifestazione nella quale ha accumulato anche due reti. Per qualche settimana fa è arrivato anche l'esordio in Prima Squadra, in coppa di Lega, nella sfida vinta dalla formazione di Guardiola contro il Brentford.