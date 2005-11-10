Villarreal, remuntada al Napoli. Moreno: "Sappiamo di essere forti. Ne avevamo bisogno"

Buio pesto per il Napoli all'Estadio de la Ceramica, nella seconda notte da Champions League, al termine della sconfitta per 3-1 impartita dai padroni di casa del Villarreal. La situazione è drastica nella classifica unica della massima competizione per club, con zero punti acquisiti finora dai partenopei di Max Allegri, mentre chi ha gioito per il ritorno al successo è stato Gerard Moreno, attaccante del Submarino Amarillo, come ha lasciato intendere nel commento post-partita ai microfoni della UEFA.

Bottino pieno

Tre punti come bottino di una serata da incorniciare per il Villarreal, con una rimonta impartita al Napoli che invece aveva cominciato bene grazie alla rete di Rrahmani all'8', salvo poi sciogliersi. "Alla fine sono tre punti, ma dal punto di vista mentale è un sollievo, soprattutto dopo la scorsa stagione e il mancato successo nella prima partita di questo torneo", ha esordito il capitano 34enne. "Dobbiamo essere forti tra le mura amiche, acquisire fiducia e continuare a credere in ciò che stiamo facendo. Continueremo a lavorare sodo e a impegnarci per migliorare, così da ottenere altre vittorie".

Reazione singolare

Moreno poi ha analizzato al reazione al momentaneo svantaggio firmato dal Napoli: "Sappiamo di dover essere forti in casa. Andare in svantaggio per 1-0 è stato un duro colpo, ma la squadra non si è lasciata abbattere mentalmente; abbiamo reagito prontamente con due gol e siamo riusciti a battere una squadra molto forte, ricca di grandi giocatori. In Champions League dobbiamo vincere per passare al turno successivo. Lo spogliatoio è entusiasta di questa prima vittoria: ne avevamo bisogno e l'abbiamo ottenuta", la chiusura.