Paradosso Como: stasera il Feyenoord avrà (probabilmente) più italiani in campo dei lariani

Como atteso alla conferma, dopo lo sfavillante debutto Champions contro il Lipsia prima della sosta. La squadra di Cesc Fabregas sarà impegnata sul difficile campo del Feyenoord e lì proverà a ripetere l'impresa del Sinigaglia, andando a caccia del secondo successo su due partite nella massima competizione europea.

Valente dalle under azzurre alla Nazionale maggiore olandese

Fra le particolarità della sfida fra due squadre che giocano a viso aperto e si spendono per un gioco d'attacco, ce n'è una legata all'impiego di giocatori italiani. Nelle fila del Feyenoord ce ne sarà uno certamente. Un italiano a metà, ma tant'è: il capitano della squadra di Rotterdam è infatti Luciano Valente, trequartista di chiarissime origini italiane che guiderà i suoi De Kuip. Ha giocato con l'Under 19 e l'Under 20 azzurra, prima di scegliere la nazionale maggiore olandese con cui ha già debuttato.

Senza Kean, Como col solo stranieri?

E il Como? Salvo sorprese e guardando l'ultima squadra utilizzata da Cesc Fabregas in Serie A, i lariani potrebbero scendere in campo senza neanche un italiano. Perché Moise Kean è infortunato e Samuele Ricci e Mattia Liberali non sembrano favoriti per una maglia da titolari. Il campo potrebbe poi smentirci, magari vedendo i due azzurri titolari, ma ad oggi le indicazioni vanno in un'altra direzione. Col Feyenoord con un italiano in campo e nessuno fra le fila del Como.