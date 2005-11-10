Capello: "Il Real qualcosa concede, sarà una Roma aggressiva. Malen e Mbappé decisivi"

E' il doppio ex della sfida. Fabio Capello presenta Roma-Real Madrid. L'ex tecnico del Milan, fra le altre, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del match dell'Olimpico: "Nel primo tempo contro il Como ho visto il più bel calcio che c’è stato finora nel nostro campionato. È scesa in campo una squadra convinta, determinata e compatta. Si temeva potesse avere qualche problema in porta senza Svilar, invece Gollini si è dimostrato più che mai all’altezza. Quindi contro il Real Madrid mi aspetto una Roma aggressiva, anche se il livello dell’avversario è più alto.

Tatticamente Gasperini giocherà uomo su uomo, può creare dei problemi ma serve la massima attenzione, perché il Madrid ha la qualità, la velocità e i giocatori per approfittare di ogni minimo passo falso, soprattutto quando si alza la mediana. La chiave della partita credo sia proprio qui. È anche vero però che a livello difensivo qualcosa la squadra di Mourinho lascia e che la Roma quando va in attacco fa giocate di qualità sempre molto, molto pericolose".

Su chi deciderà la partita Capello prosegue: "Malen e Mbappé sono quelli che alla fine la mettono dentro. Ma occhio anche a Dybala, nella posizione in cui gioca può davvero mettere in difficoltà la loro difesa, l’importante è che faccia attenzione alla velocità di un terzino come Cucurella".