Di Canio: "Di Lorenzo trotterella sul secondo gol del Villarreal, doveva chiudere prima"
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Andrea Piras
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autore Andrea Piras
14.10.2026 08:12Serie A
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Negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato la sconfitta del Napoli in quel di Villa-real. In particolare l'ex attaccante della Lazio si è concentrato sulla rete del 2-1 della formazione spagnola, analizzando la posizione di Giovanni Di Lorenzo: "A Di Lorenzo si può dire tutto, ma non che non abbia attenzione maniacale nel fare il suo compito. Invece trotterella, doveva chiudere prima sul secondo gol del Villarreal.
Non è che stare così alto lo mette in difficoltà? Vanno trovati gli equilibri. Il Villarreal è una squadra abituata a giocare in Europa da anni, hanno mentalità squadre così".
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