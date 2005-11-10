Di Canio: "Di Lorenzo trotterella sul secondo gol del Villarreal, doveva chiudere prima"

Negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato la sconfitta del Napoli in quel di Villa-real. In particolare l'ex attaccante della Lazio si è concentrato sulla rete del 2-1 della formazione spagnola, analizzando la posizione di Giovanni Di Lorenzo: "A Di Lorenzo si può dire tutto, ma non che non abbia attenzione maniacale nel fare il suo compito. Invece trotterella, doveva chiudere prima sul secondo gol del Villarreal.

Non è che stare così alto lo mette in difficoltà? Vanno trovati gli equilibri. Il Villarreal è una squadra abituata a giocare in Europa da anni, hanno mentalità squadre così".