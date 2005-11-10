Juventus, assalto al 9: Balogun può lasciare il Monaco, ma è caro. C'è un piano B

Senza bocciare nessuno ma conscio dei limiti numerici dovuti agli infortuni, Luciano Spalletti attende rinforzi in attacco a gennaio e la dirigenza della Juventus è pronta ad accontentarlo. In attesa di valutare il giovane Ekhator, il tecnico di Certaldo punta a valorizzare il gigante tedesco Woltemade al fianco di Kolo Muani, l'investimento estivo principale. Insieme a Nico Gonzalez, definito dal mister il miglior colpitore di testa della squadra, comporranno il supporto per rendere il francese più incisivo (come mostrato a Cagliari sull'assist di Alajbegovic e il taglio dell'ex Newcastle). Tuttavia, manca ancora quel 9 fisico da area di rigore sfumato in estate, fondamentale per fare sponda e sbloccare le partite.

Il rebus Balogun, la regia di Mendes

Secondo quanto rivelato da TuttoSport, tra i profili seguiti per gennaio spicca Folarin Balogun, compagno di Nazionale di McKennie (al centro delle polemiche al Mondiale per la squalifica sospesa e le frasi di Trump che avevano contrariato il Belgio). Dopo il mancato passaggio dal Monaco all'Everton per 50 milioni a causa del giallo sulle visite mediche, lo statunitense è finito fuori dalla lista UEFA per la Conference League ed è pronto a partire. A curare l'operazione è il super agente Mendes, che vanta ottimi rapporti con la Juve (già consolidati nell'affare Conceiçao) e potrebbe spingere i bianconeri ad anticipare a gennaio un investimento programmato per l'estate.

L'opzione Sorloth e l'intreccio con David

La prima alternativa resta Alexander Sorloth, pallino fisso in estate dei bianconeri e centravanti norvegese molto gradito a Spalletti. Appena rientrato da un infortunio, all'Atletico Madrid tuttavia mister Diego Simeone gli sta preferendo Jonathan David, giunto ai Colchoneros proprio in prestito dalla Juventus. Questo incrocio, già abbozzato ad agosto senza successo, potrebbe riaprirsi a inizio anno: il club spagnolo sembra infatti poterne fare a meno, mentre alla Vecchia Signora serve esattamente un profilo con le sue caratteristiche per completare il reparto e svoltare la stagione.