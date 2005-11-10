Mikautadze sul Barcellona: "Lo tifo fin da bambino. L'interesse mi lusinga e sono pronto"
Tommaso Maschio
In estate il Barcellona aveva messo gli occhi sull’attaccante del Villarreal Georges Mikautadze, reduce da 15 reti in 42 presenze con il club spagnolo, senza però riuscire a chiudere la trattativa per lui. Il georgiano è così rimasto al Villarreal dove in questa stagione sta confermandosi con cinque reti in 15 presenze stagionali, ma il pensiero di poter approdare nel club catalano non si è ancora spento.
Le parole di Mikautadze sul Barcellona
Intervistato da L’Equipe il calciatore nato a Lione si è detto infatti pronto al salto di qualità: “Penso di essere pronto a giocare in un grande club, ho tutto ciò che mi serve e cerco di dimostrarlo in ogni gara, forse ho solo bisogno di un po' di tempo. - spiega il classe 2000 – Barcellona? Sono lusingato dal suo interesse e questo mi motiva ancora di più perché significa che sto facendo bene. Da bambino, fin dall’epoca di Xavi-Iniesta-Busquets e della MSN (Messi, Suarez, Neymar NdR) sono sempre stato un tifoso del Barcellona, ma non ho mai pensato seriamente che avrei potuto giocarci”.