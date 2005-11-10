Mikautadze sul Barcellona: "Lo tifo fin da bambino. L'interesse mi lusinga e sono pronto"

In estate il Barcellona aveva messo gli occhi sull’attaccante del Villarreal Georges Mikautadze, reduce da 15 reti in 42 presenze con il club spagnolo, senza però riuscire a chiudere la trattativa per lui. Il georgiano è così rimasto al Villarreal dove in questa stagione sta confermandosi con cinque reti in 15 presenze stagionali, ma il pensiero di poter approdare nel club catalano non si è ancora spento.

Le parole di Mikautadze sul Barcellona

Intervistato da L’Equipe il calciatore nato a Lione si è detto infatti pronto al salto di qualità: “Penso di essere pronto a giocare in un grande club, ho tutto ciò che mi serve e cerco di dimostrarlo in ogni gara, forse ho solo bisogno di un po' di tempo. - spiega il classe 2000 – Barcellona? Sono lusingato dal suo interesse e questo mi motiva ancora di più perché significa che sto facendo bene. Da bambino, fin dall’epoca di Xavi-Iniesta-Busquets e della MSN (Messi, Suarez, Neymar NdR) sono sempre stato un tifoso del Barcellona, ma non ho mai pensato seriamente che avrei potuto giocarci”.